Kars'ta gövdesine traktör lastiği sıkışan inek kurtarıldı

Kars'ta gövdesine sıkışan traktör lastiğiyle gezinen inek kurtarıldı. Merkeze bağlı Soylu köyünde Musa Daşdemir'e ait hayvan sürüsü merada otladıktan sonra ahıra döndü. Bu sırada bahçeye girmeye çalışan "Yonca" adlı ineğin boynuna oynadığı traktör lastiği geçti. Daha sonra karın bölgesine ilerleyen lastik "can simidi"ni andırdı. Bir süre evin bahçesinde gezinen inek, daha sonra yakalanarak lastikten kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.