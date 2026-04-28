Kars'ta hayvan sağlığı için her yıl binlerce vakaya müdahale ediliyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars’taki Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, hayvan sağlığı için her yıl binlerce vakaya müdahale ediliyor.



Kars'ın yanı sıra Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı dahil birçok ilden hayvanlar, tedavi için kentteki merkeze getiriliyor.



Geniş bir coğrafyaya hizmet veren merkezde, cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji, dölerme ve suni tohumlama, yabani hayvan hastalıkları ve ekoloji, radyoloji gibi 6 anabilim dalı başta olmak üzere birçok alanda müdahale yapılıyor.



Merkezde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, bozayı, vaşak ve yırtıcı kuşlar gibi yaban hayvanlarına da aynı çatı altında teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.



Geçen yıl yaklaşık 9 bin hayvanın tedavi edildiği hastanede, 2026'nın ilk 3 ayında ise 2 bin 100 hayvana müdahalede bulunuldu.



- "Hasta profili değişti, artık daha çok evcil hayvanlar getiriliyor"



Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Uğur Aydın, AA muhabirine, çevre illerden gelen çok sayıda hayvanın Kars'ta şifa bulduğunu söyledi.



Aydın, son yıllarda hasta profilinde değişim yaşandığını ifade ederek, "Geçen yıl yaklaşık 9 bin hasta hayvan gelirken, bu yıl ise mart sonuna kadar 2 bin 100 hasta geldi. Daha önce sığır, at, koyun gibi hayvanlar daha çok gelirdi, son yıllarda artık kedi, köpek evcil hayvanlar geliyor. Gelen hayvanların yarısı kedi, köpek ve diğer hayvanlar." dedi.



Hastanede tüm müdahalelerin başarıyla uygulandığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:



"Klinikte tüm operasyonlar yapılıyor. Doğum, sezaryen operasyonları, cerrahi ve ortopedik ameliyatlar, genel cerrahi operasyonların hemen hepsi yapılıyor. 6 anabilim dalımız mevcut ve her anabilim dalı kendileriyle alakalı tüm müdahaleleri özveriyle yapmaktadır. Geniş bir coğrafyadan hasta geliyor yoğunlukla Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Artvin, Rize ve zaman zaman Trabzon'dan vakalar geliyor. Merkeze gelen yaban hayvanların da ortopedik ve cerrahi işlemleri yapılıyor. Yaban hayatında Doğu Anadolu'nun bir çok ilinden rehabilitasyon merkezine hayvanlar geliyor. Orası da bize bağlı, tüm rahatsızlıkları tedavi ediyoruz."



Aydın, rehabilitasyon kısmının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığında yürütüldüğünü ve sağlığına kavuşan hayvanların doğaya bırakıldığın ifade etti.

