Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kars'ta hayvan sağlığı için her yıl binlerce vakaya müdahale ediliyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'taki Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, hayvan sağlığı için her yıl binlerce vakaya müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ın yanı sıra Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı dahil birçok ilden hayvanlar, tedavi için kentteki merkeze getiriliyor.

        Geniş bir coğrafyaya hizmet veren merkezde, cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji, dölerme ve suni tohumlama, yabani hayvan hastalıkları ve ekoloji, radyoloji gibi 6 anabilim dalı başta olmak üzere birçok alanda müdahale yapılıyor.

        Merkezde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar ile kurt, tilki, bozayı, vaşak ve yırtıcı kuşlar gibi yaban hayvanlarına da aynı çatı altında teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

        Geçen yıl yaklaşık 9 bin hayvanın tedavi edildiği hastanede, 2026'nın ilk 3 ayında ise 2 bin 100 hayvana müdahalede bulunuldu.

        - "Hasta profili değişti, artık daha çok evcil hayvanlar getiriliyor"

        Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Uğur Aydın, AA muhabirine, çevre illerden gelen çok sayıda hayvanın Kars'ta şifa bulduğunu söyledi.

        Aydın, son yıllarda hasta profilinde değişim yaşandığını ifade ederek, "Geçen yıl yaklaşık 9 bin hasta hayvan gelirken, bu yıl ise mart sonuna kadar 2 bin 100 hasta geldi. Daha önce sığır, at, koyun gibi hayvanlar daha çok gelirdi, son yıllarda artık kedi, köpek evcil hayvanlar geliyor. Gelen hayvanların yarısı kedi, köpek ve diğer hayvanlar." dedi.

        Hastanede tüm müdahalelerin başarıyla uygulandığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Klinikte tüm operasyonlar yapılıyor. Doğum, sezaryen operasyonları, cerrahi ve ortopedik ameliyatlar, genel cerrahi operasyonların hemen hepsi yapılıyor. 6 anabilim dalımız mevcut ve her anabilim dalı kendileriyle alakalı tüm müdahaleleri özveriyle yapmaktadır. Geniş bir coğrafyadan hasta geliyor yoğunlukla Kars, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Artvin, Rize ve zaman zaman Trabzon'dan vakalar geliyor. Merkeze gelen yaban hayvanların da ortopedik ve cerrahi işlemleri yapılıyor. Yaban hayatında Doğu Anadolu'nun bir çok ilinden rehabilitasyon merkezine hayvanlar geliyor. Orası da bize bağlı, tüm rahatsızlıkları tedavi ediyoruz."

        Aydın, rehabilitasyon kısmının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığında yürütüldüğünü ve sağlığına kavuşan hayvanların doğaya bırakıldığın ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!

        Benzer Haberler

        Başkan Kılıç, güne esnaf ziyaretiyle başladı
        Başkan Kılıç, güne esnaf ziyaretiyle başladı
        Kars'ta Jandarmadan Siber Kalkan: 108 öğrenciye eğitim!
        Kars'ta Jandarmadan Siber Kalkan: 108 öğrenciye eğitim!
        Kars'ta kazlar kuluçkada, köylerde seferberlik başladı
        Kars'ta kazlar kuluçkada, köylerde seferberlik başladı
        Kars'ta narkotik operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Kars'ta narkotik operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Kars'ta, 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor
        Kars'ta, 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası devam ediyor
        Kars'ta Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği masaya yatırıldı
        Kars'ta Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği masaya yatırıldı