        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kars'ta horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli yakalandı.

        Evde yapılan aramada, horoz dövüşünde kullanılan çeşitli ekipmanlar (gagalık, mahmuz, zımpara, tartı), bahis kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen defter ve 2 horoz ele geçirildi.

        Şüphelilere 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen hayvanlar, Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
