        Kars'ta iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

        Kars'ta iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

        Kars'ın Kağızman ilçesinde kullandığı iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Camuşlu köyünde çalışma yapan operatör Abdullah A'nın kullandığı kepçenin paleti arızalandı. Paleti kontrol etmek için araçtan inen operatör, iş makinesinin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Abdullah A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Operatörün cenazesi, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

