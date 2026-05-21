Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine çalışma başlattı.



Bu kapsamda 2 ikamet, 3 iş yeri ve 1 araca düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 11 bin 80 doldurulmuş makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara, 88 kilogram kıyılmış tütün, 19 elektronik sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

