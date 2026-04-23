        Kars'ta köy okulundaki öğrencilerden anlamlı ve duygusal 23 Nisan yürüyüşü

        Kars'ta köy okulundaki öğrencilerden anlamlı ve duygusal 23 Nisan yürüyüşü

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi Hamamlı İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri sessiz yürüyüşle kutladı.

        Giriş: 23.04.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Hamamlı köyündeki öğrencilerin, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yaptıkları korteje yöre sakinleri de destek verdi.

        Köy içinde başlayıp okul bahçesinde son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Sessiz yürüyüşün ardından Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenler için hazırlanan anma köşesine öğrenciler ve öğretmenleri beyaz güller bıraktı.

        Hamamlı İlkokulu Müdürü Abdulkadir Özyer, AA muhabirine, en hüzünlü 23 Nisan'ı yaşadıklarını söyledi.

        Daha önce köyde 23 Nisan'ı coşkuyla karşıladıklarını ifade eden Özyer, şöyle konuştu:

        "23 Nisan ve 29 Ekim'deki yürüyüşlerimizi gelenek haline getirdik. Bugün 23 Nisan kutlamamız, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar nedeniyle hüzünlü ve sessiz geçti, acı içindeydik. O yüzden sessiz, coşkusuz bir yürüyüş oldu. Yaşanan acı olaydan dolayı yürüyüş bitiminde öğrenci ve öğretmenlerle, oluşturduğumuz köşeye beyaz gül bıraktık, onları yad ettik. İnşallah, ülkemizde bir daha böyle acı olaylar yaşanmaz."

        Köy sakinlerinden Hayrettin Bozyel de çocukların çok heyecanlı olduğunu belirterek, "23 Nisan'ı biz de eskiden böyle kutlardık şimdi de çocuklarımız devam ettiriyor, hepsine teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

