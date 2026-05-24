        Kars'ta kurbanlıklar bayrama sayılı günler kala alıcılarını bekliyor

        Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Kars'ta hayvan pazarlarında satışa sunulan kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Kentin farklı noktalarında kurulan hayvan pazarlarından biri olan Alparslan Mahallesi'ndeki pazarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

        Sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar kurbanlıklarını aldı, bazıları kurbanlıklarını evlerine el arabası ve otomobillerinin bagajında götürdü.

        Hayrettin Ertaş, vatandaşların kurbanlıklarını son günlere bıraktığını belirterek, "Piyasadaki fiyat normal. Koyun 12-15 bin arasında, düve 250-300, tosun 400 bin liraya kadar alıcı buluyor." dedi.

        - Sarıkamış'ta sıkı pazarlık yaşanıyor

        Sarıkamış Belediyesine ait hayvan pazarında satışa sunulan kurbanlıklar da alıcılarını bekliyor. Modern hayvan pazarında bayram öncesi büyük ve küçükbaş hayvanlar görücüye çıktı.

        Kurbanlık almaya gelen vatandaşlar, hayvan besicileriyle sıkı pazarlıklar yaparak kurbanlık almaya çalışıyor.

        Pazara getirilen yaklaşık 1 ton 300 kilo ağırlığındaki "Efsane" adlı simental cinsi boğa 400 bin liradan satışa sunuldu.

        Hayvan pazarında incelemede bulunan Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış Hayvan Pazarı'nın Doğu Anadolu'nun en modern hayvan pazarlarından olduğunu söyledi.

        Hayvan pazarına giriş çıkışta herhangi bir ücret talep etmediklerini belirten Kılıç, "Üreticilerimize sabah kahvaltı veriyoruz. Bunun yanı sıra kantar ücreti filan almıyoruz. Üreticinin rahat şekilde hayvanını getirip tüketiciye verebilmesi için bütün hizmetleri ücretsiz şekilde sunuyoruz. Herkesin bayramını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim." diye konuştu.

        Besici Serhat Cengiz de "Efsane" adlı boğasının pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1 ton 300 kilo geliyor, alıcılarını bekliyoruz." dedi.

        Besicilerden Müslüm Bakırhan ise pazarda her bütçeye uygun kurbanlığın bulunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

