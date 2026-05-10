        Kars'ta minik piyanistler, Anneler Günü'nde annelerine konser verdi

        Kars'ta minik piyanistler, Anneler Günü'nde annelerine konser verdi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde piyano kursu öğrencileri, anneleri için konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde açılan piyano kursunda eğitim gören yaşları 7 ile 12 arasında değişen 30 çocuk, Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda Anneler Günü dolayısıyla konser verdi.

        Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konserde, kurs öğretmeni Nazlı Kaya piyano ile açılış gerçekleştirdi.

        Yaklaşık bir yıldır eğitim gören minik piyanistler konserde, dünya klasiklerinin yanı sıra, ulusal marşlar ve halk müziği eserleriyle hünerlerini sergiledi.

        Katılımcıların büyük beğenisini kazanan piyanistler, konseri Türk bayraklarıyla birlikte İzmir Marşı eşliğinde yaptıkları gösteriyle tamamladı.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA muhabirine, Sarıkamış'ta kültür sanat faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

        Anneler Günü münasebetiyle Sarıkamış'taki öğrencilerin hünerlerini sergilediklerini belirten Aslantatar, "Piyano eşliğinde çocuklarımız annelerimize güzel bir konser verdi. Sarıkamış var olduğu günden beri bu tür etkinliklere çok önem veriyor. İnşallah bizlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızla hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Emeklerine sağlık, çok güzel bir program oldu, hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Velilerden Zeynep Bakışçı da konseri çok beğendiklerini belirterek, "Çocuklarımızın hazırlamış olduğu piyano gösterisi biz annelere ithafen yapıldı. Biz bundan çok memnun olduk. Başta öğretmenimize ve güzel yürekli çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Nazenin Aslantatar ise "Annelerimiz çok mutlu oldu, bizlerde çok mutlu olduk. Bence güzel bir konserdi, bir daha yapmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Berfin Arifoğulları da anneler için konser verdiklerini dile getirerek, "Annelerimiz için konser yaptık. Tuşlarımız annelerimiz için basıldı. Tüm annelerimizin anneler günün kutluyorum." dedi.

        Konsere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mete Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Köpşen, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

