Kars'ta oto tamir dükkanında çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

Kars’ta oto tamir dükkanında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nde Tekin Yılmaz'a ait oto tamir dükkanında iddiaya göre aracın yakıt deposundan sızan benzinin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinde bulunan aracı sardı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Söndürülen araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

