Kars'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Erdem Tanç idaresindeki 61 AIJ 660 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolu Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Tuncay ve Ahmet Tanç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tuncay Tanç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtakilerin kardeş oldukları öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.