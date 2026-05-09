Kars'ta sağlık ekipleri kanserde erken teşhis için köy köy geziyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için köy köy geziyor.



Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan KETEM ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için köy köy dolaşarak ücretsiz kanser taraması yapıyor.



Meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kadınlara hem bilgilendirme yapılıyor hem de erken teşhis amacıyla çeşitli testler uygulanıyor.



Köylere belli günlerde konuşlandırılan KETEM tırında ücretsiz kanser taramasından geçirilen kadınlar, sağlık hizmetinin ayaklarına kadar getirilmesini memnuniyetle karşılıyor.



- "Önceliğimiz erken tanıyla vatandaşlarımızın sağlığını korumak"



Digor Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ubeydullah Şahin, AA muhabirine, insan hayatına dokunan sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.



Erken teşhisin hayat kurtardığını ve devletin ücretsiz sunduğu bu hizmetten vatandaşların faydalanması gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



"Sadece sağlık hizmeti sunmuyoruz, aynı zamanda insan hayatına dokunan çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız haftanın iki günü bulundukları bölgede Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi tırlarımız sayesinde kanser tarama hizmetlerine çok kolay bir şekilde ulaşıyorlar. Çünkü biliyoruz ki kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Önceliğimiz, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekten çok erken tanıyla vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerine önem veriyoruz."



- Yöre halkı hizmetten memnun



Yöre halkından Kibariye Karadağ da hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Hizmeti çok güzel buluyoruz, Allah devletimizden razı olsun. Köylerimize gelmesi güzel bir şey. Erken tedavi can kurtarıyor, Rabbim kimseye bu kötü hastalığı vermesin. Bu hastalıktan dolayı ailede kayıplarımız oluyor, iki kardeşimi bu hastalıktan kaybettim. İnşallah köyleri geze geze herkese şifa olur, güzel bir çalışma." diye konuştu.



Hatun Taşdelen de köylerinin il merkezine uzak olması nedeniyle hastaneye rahat gidemediklerine işaret ederek, "Böyle köylere gelmeleri güzel bir çalışma, Allah razı olsun. Köylerde ücretsiz bir şekilde tarama yapıyorlar." dedi.



Halıkışlak köyü muhtarı Murat Karadağ ise sağlık ekiplerinin önemli bir hizmet sunduğunu anlatarak, "Bu hizmet ücretsiz yapıldı, devletimiz her zaman yanımızda emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

