Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta sağlık ekipleri kanserde erken teşhis için köy köy geziyor

        Kars'ta sağlık ekipleri kanserde erken teşhis için köy köy geziyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için köy köy geziyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sağlık ekipleri kanserde erken teşhis için köy köy geziyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için köy köy geziyor.

        Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan KETEM ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için köy köy dolaşarak ücretsiz kanser taraması yapıyor.

        Meme, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kadınlara hem bilgilendirme yapılıyor hem de erken teşhis amacıyla çeşitli testler uygulanıyor.

        Köylere belli günlerde konuşlandırılan KETEM tırında ücretsiz kanser taramasından geçirilen kadınlar, sağlık hizmetinin ayaklarına kadar getirilmesini memnuniyetle karşılıyor.

        - "Önceliğimiz erken tanıyla vatandaşlarımızın sağlığını korumak"

        Digor Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ubeydullah Şahin, AA muhabirine, insan hayatına dokunan sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

        Erken teşhisin hayat kurtardığını ve devletin ücretsiz sunduğu bu hizmetten vatandaşların faydalanması gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Sadece sağlık hizmeti sunmuyoruz, aynı zamanda insan hayatına dokunan çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız haftanın iki günü bulundukları bölgede Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi tırlarımız sayesinde kanser tarama hizmetlerine çok kolay bir şekilde ulaşıyorlar. Çünkü biliyoruz ki kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Önceliğimiz, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekten çok erken tanıyla vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetlerine önem veriyoruz."

        - Yöre halkı hizmetten memnun

        Yöre halkından Kibariye Karadağ da hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Hizmeti çok güzel buluyoruz, Allah devletimizden razı olsun. Köylerimize gelmesi güzel bir şey. Erken tedavi can kurtarıyor, Rabbim kimseye bu kötü hastalığı vermesin. Bu hastalıktan dolayı ailede kayıplarımız oluyor, iki kardeşimi bu hastalıktan kaybettim. İnşallah köyleri geze geze herkese şifa olur, güzel bir çalışma." diye konuştu.

        Hatun Taşdelen de köylerinin il merkezine uzak olması nedeniyle hastaneye rahat gidemediklerine işaret ederek, "Böyle köylere gelmeleri güzel bir çalışma, Allah razı olsun. Köylerde ücretsiz bir şekilde tarama yapıyorlar." dedi.

        Halıkışlak köyü muhtarı Murat Karadağ ise sağlık ekiplerinin önemli bir hizmet sunduğunu anlatarak, "Bu hizmet ücretsiz yapıldı, devletimiz her zaman yanımızda emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kars'ın yüksek kesimleri mayıs ayında beyaza büründü
        Kars'ın yüksek kesimleri mayıs ayında beyaza büründü
        Kars'ta dron destekli operasyon; 1'i polis 7 şüpheli tutuklandı
        Kars'ta dron destekli operasyon; 1'i polis 7 şüpheli tutuklandı
        Kars'ta silah kaçakçılığı ve rüşvet operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kars'ta silah kaçakçılığı ve rüşvet operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kars'ta rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: Biri aktif polis 7 kişi tutuklandı...
        Kars'ta rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: Biri aktif polis 7 kişi tutuklandı...
        Kars'taki bin yıllık Kız Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
        Kars'taki bin yıllık Kız Kalesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
        Sarıkamış'ta dev yatırım: 25,5 Milyon TL'lik Suni Karlama hamlesiyle 5'inci...
        Sarıkamış'ta dev yatırım: 25,5 Milyon TL'lik Suni Karlama hamlesiyle 5'inci...