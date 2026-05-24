Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Z.B. (43) idaresindeki 34 RR 5926 plakalı otomobil, Kars-Ani kara yolu Yalınkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki H.B. (35), Y.B. (67), K.A. (31) ve A.E.B. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

