Kars'ta üniversite öğrencileri kampüsteki kuş türlerini gözlemleyerek bilinçleniyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES programı kapsamında desteklenen "Genç Gözler, Kuş Gözler" projesiyle göç yolundaki kuşları gözlemleyerek bilinçleniyor.



Kafkas Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) destekleriyle, KuzeyDoğa Derneği ortaklığında "Genç Gözler, Kuş Gözler" projesi hazırlandı.



Gençler, projeyle kuş gözlemine yönelik hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgiler ediniyor.



İki farklı üniversiteden başvurunun olduğu projede, öğretmenlikten arkeolojiye kadar farklı bölümlerden gençler eğitimlere katılıyor.



Projeyle gençlerin doğayla doğrudan bağ kurmaları, kuş gözlemciliği konusunda farkındalık ve beceri kazanmaları, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe yönelik duyarlılık geliştirmeleri amaçlanıyor.



Son olarak Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerle 2 saat 14 dakika süren gözlem çalışmasında, 30 türden 266 kuş gözlemlendi.



KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, proje kapsamında saha çalışması yaptıklarını söyledi.



Projeyi desteklediklerini anlatan Çoban, "Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde 6 hafta boyunca kuş gözlemi yapacağız. Proje tamamlandığında buradaki kuş türlerini tespit edeceğiz. Kars Çayı'nın geçtiği noktadayız, burası kuş gözleme noktasında en önemli yerlerden biridir." diye konuştu.



ÜNİDES Kars İl Koordinatörü Zeynep Toptaş da 12 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "KuzeyDoğa Derneğiyle projeyi yürütüyoruz. Gençlerle yaptığımız projelerle onların hedeflerini de gerçekleştiriyoruz çünkü bu onların yazdığı projeler." dedi.



- "Daha önce görmediğim türleri görmek beni heyecanlandırıyor"



Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden İbrahim Yıldız, daha önce amatör olarak kuş gözlemlediğini kaydederek, "Burada tanıştım bu projeyi amatör kuş gözlemciliğinden profesyonele geçiş olarak görüyorum. Daha önce görmediğim türleri görmek beni heyecanlandırıyor, bunları kaydetmek, saklamak, biriktirmek ayrı güzel." şeklinde konuştu.





Sudenaz Yayla ise kuş gözlem aşamalarını öğrendiklerini dile getirerek, "Daha önce kuş gözlemi yapmadım, bakmak ile görmek arasında fark olduğunu bir kez daha öğrendim. Yaban hayatıyla, rehabilitasyon kısmıyla iç içeyim fakat doğasında uçarken avlanırken görmek başka oluyormuş. Çevremizde bu kadar farklı hayvanların yaşadığını bilmiyordum. Çok fazla tür var ve çok yakınımızdalar." ifadelerini kullandı.

