        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta üniversite öğrencileri kampüsteki kuş türlerini gözlemleyerek bilinçleniyor

        Kars'ta üniversite öğrencileri kampüsteki kuş türlerini gözlemleyerek bilinçleniyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES programı kapsamında desteklenen "Genç Gözler, Kuş Gözler" projesiyle göç yolundaki kuşları gözlemleyerek bilinçleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Kafkas Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) destekleriyle, KuzeyDoğa Derneği ortaklığında "Genç Gözler, Kuş Gözler" projesi hazırlandı.

        Gençler, projeyle kuş gözlemine yönelik hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgiler ediniyor.

        İki farklı üniversiteden başvurunun olduğu projede, öğretmenlikten arkeolojiye kadar farklı bölümlerden gençler eğitimlere katılıyor.

        Projeyle gençlerin doğayla doğrudan bağ kurmaları, kuş gözlemciliği konusunda farkındalık ve beceri kazanmaları, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe yönelik duyarlılık geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Son olarak Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilerle 2 saat 14 dakika süren gözlem çalışmasında, 30 türden 266 kuş gözlemlendi.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, proje kapsamında saha çalışması yaptıklarını söyledi.

        Projeyi desteklediklerini anlatan Çoban, "Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde 6 hafta boyunca kuş gözlemi yapacağız. Proje tamamlandığında buradaki kuş türlerini tespit edeceğiz. Kars Çayı'nın geçtiği noktadayız, burası kuş gözleme noktasında en önemli yerlerden biridir." diye konuştu.

        ÜNİDES Kars İl Koordinatörü Zeynep Toptaş da 12 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "KuzeyDoğa Derneğiyle projeyi yürütüyoruz. Gençlerle yaptığımız projelerle onların hedeflerini de gerçekleştiriyoruz çünkü bu onların yazdığı projeler." dedi.

        - "Daha önce görmediğim türleri görmek beni heyecanlandırıyor"

        Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinden İbrahim Yıldız, daha önce amatör olarak kuş gözlemlediğini kaydederek, "Burada tanıştım bu projeyi amatör kuş gözlemciliğinden profesyonele geçiş olarak görüyorum. Daha önce görmediğim türleri görmek beni heyecanlandırıyor, bunları kaydetmek, saklamak, biriktirmek ayrı güzel." şeklinde konuştu.


        Sudenaz Yayla ise kuş gözlem aşamalarını öğrendiklerini dile getirerek, "Daha önce kuş gözlemi yapmadım, bakmak ile görmek arasında fark olduğunu bir kez daha öğrendim. Yaban hayatıyla, rehabilitasyon kısmıyla iç içeyim fakat doğasında uçarken avlanırken görmek başka oluyormuş. Çevremizde bu kadar farklı hayvanların yaşadığını bilmiyordum. Çok fazla tür var ve çok yakınımızdalar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        İşte kupada yarı final programı!
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Açlıktan ağladım"
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Benzer Haberler

        Kar baharda da Kars ve Ardahan'ı beyaza bürüdü
        Kars ve Sarıkamış beyaza büründü: Doğu'nun masalsı kış manzarası havadan gö...
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Sarıkamış'a kış geri döndü: Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
        Kars'ta nisanda yağan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
        Kars'ta baharda yağan kar kenti beyaza bürüdü
