        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda A.K (47) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 17,10 gram sentetik uyuşturucu, 16 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve cam aparat ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

