        Kars Haberleri Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kars merkez ve Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 19:49 Güncelleme:
        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent merkezi ve Kağızman ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.S. (49), M.K.Ö. (45), M.K. (37) ve B.Ü. gözaltına alındı.

        Ekiplerce 4 ev ve bir araçta yapılan aramalarda 7 parça halinde 6 gram içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 16 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

