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        Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları doğayla buluştu

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yumurtadan çıkan angut yavruları doğayla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Kars'ta yumurtadan çıkan angut yavruları doğayla buluştu

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yumurtadan çıkan angut yavruları doğayla buluştu.

        Sarıçam ormanlarıyla kaplı ilçe, bozayı, kurt, tilki, yeşilbaş, angut gibi birçok türe üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        Yağmurların ardından Hamamlı Düzü'nde oluşan sulak alanlarda yaklaşık bir aylık kuluçka süreci sonrası yumurtadan çıkan angutlar, annelerinin kontrolünde doğayla buluştu.


        Ördekgiller familyasına ait angut yavruları, anneleriyle suda yüzüp yiyecek aramaya başladı. Sulak alan üzerinde annelerini takip eden yavrular, güzel görüntü oluşturdu.

        Vatandaşlardan Şenay Vanlı, AA muhabirine, göçmen kuşların her sene bölgeye geldiğini söyledi.

        Sarıkamış'ın doğasının yağmurlardan sonra renklendiğini belirten Vanlı, "Angutlar her sene buraya geliyor, yumurtluyorlar ve yavruları oluyor. Yavrularını eğitip büyüttükten sonra göçüp gidiyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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