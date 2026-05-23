        Kars Haberleri Kars'taki Susuz Şelalesi kar ve yağmur sularıyla coştu

        Kars'taki Susuz Şelalesi kar ve yağmur sularıyla coştu

        Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta bulunan Susuz Şelalesi, karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte daha gür akıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle ilgi görüyor.

        Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar, burada hem piknik yapıyor hem de seyir terasından şelaleyi izleme fırsatı buluyor.

        Kışın büyük bölümü buzla kaplanan şelale, baharda eriyen kar suları ve yağışların etkisiyle daha coşkun akıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

