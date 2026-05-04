Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'tan Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen kurbanlıklar sıkı denetimden geçiyor

        Kars'tan Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen kurbanlıklar sıkı denetimden geçiyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta, geniş mera ve yaylalarda otlayan hayvanlar, Kurban Bayramı öncesinde yapılan sıkı denetimlerin ardından ülkenin dört bir yanına sevk ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'tan Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilen kurbanlıklar sıkı denetimden geçiyor

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta, geniş mera ve yaylalarda otlayan hayvanlar, Kurban Bayramı öncesinde yapılan sıkı denetimlerin ardından ülkenin dört bir yanına sevk ediliyor.

        Ülkenin yüksek yerleşim yerlerinden, geniş mera ve yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştiği kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar uzun süre meralarda otlatılıyor.

        Daha sonra besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden, kent merkezi ile Selim ilçesindeki canlı hayvan pazarı ve ilçe tarım müdürlükleri önünde kurulan kontrol noktalarına getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek inceleniyor.

        Aşısı tam ve sağlıklı olan, gerekli şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor. İzin sonrası kurbanlıklar dezenfekte edilen tırlarla ülkenin farklı noktalarına sevk ediliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta önde gelen illerden biri olduğunu söyledi.

        Aydın, "Özellikle hayvancılığın geleneksel yöntemlerle, doğal yayla ve meralarda yapıldığı bir bölgedeyiz. Bu nedenle hayvanlarımız diğer bölgelerde tercih sebebi oluyor. 600 binin üzerinde büyükbaş hayvan varlığımızla ülkemizin önemli hayvancılık kentlerinden biriyiz." dedi.

        - "Bir yılda diğer illere 150 bin civarında hayvan sevki gerçekleştiriyoruz"

        Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketliliğin arttığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

        "Bir yıl boyunca diğer illere 150 bin civarında hayvan sevki gerçekleştiriyoruz. Kurbanın yaklaşmasıyla bunun önemli bir kısmı da kurbanlık olarak sevki gerçekleşiyor. Sevk öncesinde 100 veteriner hekim ve sağlık çalışanıyla il genelinde kontroller yapıyoruz. Hayvanların sağlığını korumak ve onlardaki hem bulaşıcı hastalıklar hem de zoonoz hastalıklar yönünden tedbirleri almak için çalışıyoruz."

        Aydın, hayvanların götürüldüğü araçların da hem dezenfeksiyonlarının gerçekleştirildiğini hem de araçların hayvan refahı açısından uygunluğuna bakılarak diğer bölgelere sevklerin gerçekleştiğini kaydetti.

        Bayram dolayısıyla denetimlerin artırıldığını vurgulayan Aydın, "Vatandaşlarımız alacakları veya aldıkları kurbanlıkları 'Tarım Cebimde' uygulamasından kulak küpesi numarasıyla kontrol edebilir. Aşı bilgileri, yaşı, ırkı ve geldiği yer gibi bilgilere buradan ulaşabilirler. Ayrıca hayvanların veteriner sağlık raporunun bulunmasına dikkat edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "8 tır hayvan götürdük, yine götürüyoruz"

        Bursa'ya kurbanlık götüren besici Turgut Altun da sevk edilecek hayvanların aşılarını zamanında yaptıklarını anlatarak, "8 tır hayvan götürdük, yine götürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Besici Öztürk Tarhan ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetim ve zamanında aşılama programı gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ekipler sahada işlemleri yapıyor. Hayvanlarımız mera hayvanı olduğu için sıkıntısı yok. 80 ile hayvan gönderiyoruz. Hayvanlarımız çeşitli çiçeklerin olduğu meralarda otluyor, sağlıklı bir şekilde bütün illere gönderiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor

        Benzer Haberler

        Kars'ta Karahan Çayı 30 yılın rekorunu kırdı: Kalkankale'de ekili araziler...
        Kars'ta Karahan Çayı 30 yılın rekorunu kırdı: Kalkankale'de ekili araziler...
        Kars'ta Möküz Çayı taştı: Evler ve ahırlar sular altında kaldı
        Kars'ta Möküz Çayı taştı: Evler ve ahırlar sular altında kaldı
        Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alp, güven tazeledi
        Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alp, güven tazeledi
        Kars'ta aç kalan kızıl tilkiler oteller bölgesinde yiyecek aradı
        Kars'ta aç kalan kızıl tilkiler oteller bölgesinde yiyecek aradı
        Eren Alp bin 478 oyla yeniden başkan seçildi Kars Damızlık Sığır Yetiştiric...
        Eren Alp bin 478 oyla yeniden başkan seçildi Kars Damızlık Sığır Yetiştiric...
        Kars'ta kış uzadı, ekim gecikti: Çiftçi zamanla yarışıyor
        Kars'ta kış uzadı, ekim gecikti: Çiftçi zamanla yarışıyor