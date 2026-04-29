Kars'ın Arpaçay ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuk, Kars Çayı'nda ölü bulundu.



İlçeye bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya götüren Kudret Ahmedi'den (15) köylüler haber alamadı.



Köylülerin ihbarıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.



Dron destekli yapılan aramada yabancı uyruklu çocuk, Kars Çayı'nda ölü bulundu.



Olay yeri incelemesi sonrası çocuğun cenazesi otopsi için Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

