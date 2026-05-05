        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Sarıkamış Keklik Deresi Ekoturizm Alanında çevre temizliği yapıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan Keklik Deresi Ekoturizm Alanı'nda çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapılan etkinlikte, doğaya bırakılan atıklar toplanarak alan temizliği yapıldı.

        Etkinliğe katılan ekipler tarafından ekoturizm alanında biriken çeşitli atıklar toplanarak çöp sahasına taşındı. Sarıkamış ormanlarında benzer çevre koruma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği bildirildi.


        Sarıkamış Orman İşletme Şefi Bülent Aydın, doğa turizminin sürdürülebilirliği açısından çevre temizliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

        Aydın, Keklik Deresi Ekoturizm Alanı'nın Sarıkamış'ın önemli doğal değerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Bu tür alanların korunması ve gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmasıyla hem çevre bilincini artırmayı hem de ziyaretçiler için daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedefledik." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

