Sarıkamış'ın yüksek kesimleri yağışların ardından rengarenk tonlara büründü

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinin 2 bin 200 rakımlı doğası, yağışların ardından dronla görüntülendi.



İlçede günlerdir etkili olan sağanakla, doğa rengarenk tonlara büründü.



Hançerli ve Acısu bölgesindeki dereler ve menderesler dronla görüntülendi.



Uzun zamandır aralıklarla yağan yağmurlar ve karların erimesiyle Keklik Şelalesi ve küçük şelaleler daha coşkun akmaya başladı.



Yağışların ardından çiğdemler, mor kardelenler, su nergisi, lale ve rengarenk açan çiçeklerle doğa canlandı.

