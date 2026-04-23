Sarıkamış'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kızılok'un günün anlam ve önemini belirten konuşması sonrası öğrenciler şiir okudu.



Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.



Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, gaziler, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

