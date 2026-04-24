Sarıkamış'ta Din Gönüllüleri İyilik Fonu heyeti toplantı düzenledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Din Gönüllüleri İyilik Fonu heyeti toplantı düzenledi.



Sarıkamış İlçe Müftülüğü binasında Sarıkamış İlçe Müftüsü Muhammet Divani başkanlığında yapılan toplantıya iyilik fonu üyeleri katıldı.



Toplantıda yapılan yardımlar gözden geçirildi.



Sarıkamış Müftüsü Muhammet Divani, burada yaptığı açıklamada, Sarıkamış merkez ve köylerinde ikamet eden toplam 170 ihtiyaç sahibi aileye nakdi yardım ulaştırıldığını söyledi.



Divani, çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerin tespitine yönelik çalışmaların daha sağlıklı ve güncel bir şekilde yürütülebilmesi adına listeleme sürecinin yeniden başlattık. İyiliğin çoğalarak devam etmesi temennisiyle, katkı sunan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, yapılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

