Yoğun kar nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kar yağışının etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.





Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı aksatıyor.



Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde yoğun kar nedeniyle tırlar yolda kaldı. Bazı tırların makas atması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bazı tırların kurtarıldığı bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde verilmeye başlandı.



Yolda kalan tır sürücüsü Yusuf Aslan, soğuk ve yağışlı havanın sürücüleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bahar diye bir şey yok, eskiden mart ayı pencereden baktırıyordu, şimdi nisan da baktırıyor." dedi.



Bu arada yoğun kar nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Kars'ta merkeze bağlı Akdere köyünde yolda kalan araçlar, vatandaşlarca traktör yardımıyla kurtarıldı.



Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

