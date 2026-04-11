Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Yoğun kar nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Kar yağışının etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bölgede dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

        Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde yoğun kar nedeniyle tırlar yolda kaldı. Bazı tırların makas atması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bazı tırların kurtarıldığı bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde verilmeye başlandı.

        Yolda kalan tır sürücüsü Yusuf Aslan, soğuk ve yağışlı havanın sürücüleri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bahar diye bir şey yok, eskiden mart ayı pencereden baktırıyordu, şimdi nisan da baktırıyor." dedi.

        Bu arada yoğun kar nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Kars'ta merkeze bağlı Akdere köyünde yolda kalan araçlar, vatandaşlarca traktör yardımıyla kurtarıldı.

        Kentte yağış etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Benzer Haberler

