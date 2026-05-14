        Kastamonu Haberleri 15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da başladı

        Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, "Afetlerde tedarik zinciri son derece önemli. Doğru malı doğru yere, doğru miktar ve zamanda götürmek lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Tanyaş, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde LODER iş birliğiyle gerçekleştirilen 15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nin İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılışında yaptığı konuşmada, ulusal kongreleri Anadolu'daki illerde gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Kamyonculuğun önemine değinen Tanyaş, "Türkiye'de taşımanın yüzde 90'ı tır ve kamyonlarla yapılıyor. Dolayısıyla kara yolu damgasını vurmuş. Maalesef bizi kara yoluna mahkum etmişler. İnşallah elbirliği ile değiştireceğiz. Kastamonu gibi ağır ürünlerin olduğu bir yer için multimodal taşımacılığı sizlerle ülkemize kazandıracağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Afetlerde tedarik zincirinin doğru kurulmasının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Tanyaş, "Afetlerde tedarik zinciri son derece önemli. Doğru malı doğru yere, doğru miktar ve zamanda götürmek lazım. Maalesef bizde bu iş olmuyor. Ben buna 'hurra lojistik' diyorum. Herkes yolluyor, kime nereye gittiği, ne gitti belli değil. Bize göre LODER'in iki önemli konusu var. İlki, tarımda gıda tedarik zinciri. Tarlada 5 lira markette 50 lira oluyor. Diğeri de afet tedarik zinciridir. Bu konularda büyük çabalara ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise Kastamonu'nun tarihi bir lojistik merkezi olduğunu ifade ederek, "Kastamonu Cumhuriyetin kurulmasından önce ulusal Kurtuluş Savaşı'nda lojistik başkent olduğunu kanıtlamış bir ildir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda taşınan cephane ve silah Kastamonu'dan gitmiştir. Kastamonu o günkü önemini bugün de korumaktadır. Bir ülkenin büyük olması lojistik açıdan güçlü olmasına bağlıdır. Son Amerika-İran savaşında Hürmüz Boğazı'ndaki kriz bütün dünyada enerji krizine yol açtı." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Baltacı da lojistik ya da tedarikin sadece ticari bir mesele olmadığını dile getirerek, "Bu kongrenin bizim açımızdan iki önemi var. Birincisi Kastamonu Üniversitesi çatısı altında ulaşım-tedarik konusunda büyük sorunlar yaşayan Kastamonu'da böyle bir konunun ele alınması önemli. İkincisi ise bizi böyle bir çalışmanın paydaşı yapmanız. Bir yerel yönetimin üniversite ile işbirliğinin kuvvetli olması lazım." ifadelerini kullandı.

        Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise Kastamonu'nun çok önemli bir orman varlığına sahip olduğunu belirterek, "Bu varlığı en iyi şekilde işleyip tedarik zincirini oluşturmak çok önemli. Kastamonu sahip olduğu orman varlığı ile Türkiye'de ormancılığın başkentidir. Sadece bir üretim merkezi değil Türkiye'nin orman ürünleri değer zincirinde yön belirleyen önemli bir aktördür." diye konuştu.

        Kongre dönem başkanı Prof. Dr. Erol Tekin de tedarik zincirinin önemine değinerek, şunları söyledi:

        "Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi artık yalnızca bir sektör değil, ülkelerin rekabet gücünü sürdürülebilir kalkınmanın ve krizlere karşı dayanıklılığın doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemizin ihtisas alanı olması nedeniyle kongremizi ormancılık ve tedarik zinciri ana temasıyla gerçekleştireceğiz. Kongrede 21 oturumda 85 bildiri sunulacak."

        Açılış konuşmalarının ardından kongreye katkı sunanlara plaket takdim edildi.

        Üç gün sürecek kongre kapsamında "Kastamonu'da ulaşım ve lojistik", "Akademik bakış açısıyla Kastamonu'da lojistik potansiyeli", "Kastamonu orman ürünleri sektöründe tedarik zinciri" ve "Kastamonu'nun lojistik geleceği üzerine öneriler" başlıkları olmak üzere çok sayıda akademik bildiriye yer verilecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

