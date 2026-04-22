        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri 15. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Kastamonu'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı ve Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. Erol Tekin, Teknokent'te düzenlenen basın toplantısında, kongrenin "Orman Ürünleri Tedarik Zinciri" başlığıyla 14-16 Mayıs'ta Kastamonu Üniversitesinde yapılacağını söyledi.


        Akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcilerinin katılacağı kongrenin 15'incisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tekin, "Türkiye'nin en büyük iki lojistik derneği olan LODER ve LOJİDER yönetim kurulları burada olacak. Belki de bu iş insanları Kastamonu'da lojistik namına yatırım yapacakları bir alan bulacaklar. Kongrede ayrıca yapay zeka, akıllı ulaşım sistemleri, lojistik 4.0 ve otonom sistemler gibi geleceğin teknolojileri 60'tan fazla bilimsel bildiriyle ele alınacak." dedi.

        Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik ise geçtiğimiz aylarda hazırlanan Kastamonu Lojistik Raporu hakkında bilgi vererek, "Lojistik sadece 'taşımacılık' olarak görülmemeli. Lojistik, tedarikçiden müşteriye kadar olan tedarik zinciri içerisindeki her iki yönlü hareketten bahsediyoruz. Bugün en basit örneğiyle marketten bir ekmek alabiliyorsak bu lojistik sayesindedir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Gözler Merkez Bankası’nda
        Kapak kızları
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kayalıklardan düşen kişi öldü
        Kastamonu'da kayalıklardan düşen kişi öldü
        Kastamonu'da trafik kazasında İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü yaralan...
        Kastamonu'da trafik kazasında İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü yaralan...
        Uzmanından ailelere "çocuklarınızı dijital dehlizlerde yalnız bırakmayın" u...
        Uzmanından ailelere "çocuklarınızı dijital dehlizlerde yalnız bırakmayın" u...
        Uyuşturucu sevkiyatı yapan kadın: "Beni çocuğumla tehdit ettiler"
        Uyuşturucu sevkiyatı yapan kadın: "Beni çocuğumla tehdit ettiler"
        Yanan ormanlık alanda kuzugöbeği mantarı bolluğu: Köylülerin gelir kaynağı...
        Yanan ormanlık alanda kuzugöbeği mantarı bolluğu: Köylülerin gelir kaynağı...
        Tosya'da halk otobüsleri 23 Nisan'da ücretsiz olacak
        Tosya'da halk otobüsleri 23 Nisan'da ücretsiz olacak