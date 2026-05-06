KASTAMONU(A.A)- Kastamonu'da 31. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası kapsamında Ağlı ilçesinde etkinlik düzenlendi. Alınca Mahallesi'nde bulunan Alınca Gazi Türbesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, Alınca Mahallesi Muhtarı Abdullah Değirmenci ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarında Kastamonu evliyalarının bölgenin manevi iklimi açısından önemine değinildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından program sona erdi.

