        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Atık metaller öğrencilerin elinde maket tanka ve helikoptere dönüşüyor

        BİLAL KAHYAOĞLU / ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da lise öğrencileri atık metalden helikopter, tank ve iş makineleri gibi araçların modellerini yapıyor.

        Giriş: 07.05.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin makine ve tasarım teknolojisi bölümünde eğitim gören öğrenciler, atık metalleri sanata dönüştürüyor.

        Öğrenciler metalden tank, helikopter, uçak, iş makineleri, forklift gibi birçok ürünün modelini yapıyor.

        Okulun makine ve tasarım teknolojisi alan şefi Ali Numan Duman, AA muhabirine, geri dönüşüme önem verdiklerini söyledi.

        Duman, "Öğrencilerimizle makine ve tasarımla ilgili hayatımıza dair kullanabildiğimiz her şeyin tasarımını ve imalatını yapabilecek durumdayız. Önlük düğmesi de olabilir, uçak motoru da olabilir. Atölyelerimizde artan, atıl durumda bulunan, hurdaya atılacak malzemeleri sanayiden de topladığımız kadarıyla sanatsal bir ürün haline dönüştürdük. Çocuklarımızın ilgi alanı çerçevesinde top arabası, tank, helikopter, uçak, cip, forklift, iş makineleri yapıyoruz. Çocuklarımızın aklına ne gelirse oturuyoruz, tasarlıyoruz ve imalatını yapıyoruz." dedi.

        Liseye başlayan öğrencilerin ilk başta metalle ilgili tedirginliklerinin olduğunu anlatan Duman, şöyle devam etti:

        "Çocuklar başta 'Hocam yapabilir miyiz?' dediler. Burada çocukların vizyonu genişliyor, ufukları artıyor. İlk başta 'Ben ne yapabilirim ki?' diyen çocuk, bir iki hafta içinde artık 'Ben şunu da yapmak istiyorum.' aşamasına geldi. Burada geçen yıl 15, bu yıl ise 11 öğrenci çalışıyor. Geçen yıl 5 savunma ürünü, 5 iş makinesi yapmıştık. Yapması 2-3 ay sürüyor. Bir sergimiz olacak."

        - "Buraya ilk geldiğimde hiçbir şey yapamayacağımı sandım"

        10. sınıf öğrencisi Haydar Yılmaz Türk ise atık malzemeleri dönüştürdüklerini belirterek, "Atık malzemeleri uygun şekilde tasarlıyoruz, yapıyoruz. Öncelikle planlıyoruz. Makinelerimizde işliyoruz. Makineleri kullanmayı öğreniyoruz. Gelecekte de faydalı olacağını düşünüyorum. İleride belge alıp dükkan açmak istiyorum. Kendi dükkanımın, kendi işimin başına geçmek istiyorum." diye konuştu.

        Öğrenci Çağatay Muslu ise okulda meslek öğrendiğini ifade ederek, "Buraya ilk geldiğimde hiçbir şey yapamayacağımı sandım. Hocalarımızın yardımıyla kendimizi geliştirdik, öz güven kazandık. Atık parçalarla burada projemizi gerçekleştirdik. Burada her türlü atık parçayı dönüştürebiliyoruz. Hedefim, kendi dükkanımı açıp tornacı olmak." dedi.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise öğrencilerin attığı her adımın mesleklerini şekillendirdiğini söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığının "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
