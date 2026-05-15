Bozkurt'ta Gençlik Haftası çelenk sunumuyla başladı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Bozkurt Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ramazan Akçınar tarafından Bozkurt Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törende Akçınar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programa, Belediye Başkan Vekili Mustafa Yücetürk, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.