Bozkurt'ta Trafik Haftasında çocuklara kask hediye edildi

Bozkurt ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Bozkurt Anadolu İmam Hatip Okulu çıkışında düzenlenen etkinlikte Kaymakam İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, bisikletli çocuklara kask takmanın önemini anlatarak kask hediye etti. Etkinliğin ardından Kaymakam Koçdoğan, Belediye Başkanı Yanık, İlçe Emniyet Amiri Özhan Dursun Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Atak çocuklarla sohbet etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.