Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kastamonu'da lise öğrencileriyle bir araya geldi:

        BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kastamonu'da lise öğrencileriyle bir araya geldi:

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Kastamonu'da lise öğrencileriyle bir araya geldi:

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor." dedi.

        Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Maarifin Işığında Dijital Gelecek" konulu konferansta lise öğrencileriyle bir araya gelen Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, veri güvenliğinin önemine dikkati çekti.

        Teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulayan Karagözoğlu, "Hayatımıza kattığımız her alışkanlıkta bizim şunu gözetmemiz lazım. Bu alışkanlık bana zarar veriyor mu, beni toplumdan uzaklaştırıyor mu, bana yararı ile zararı dengesi arasında neredeyim ben? Yani teknolojiye evet ama teknolojiyi belli kontroller altında bizim yönetmemiz lazım. Bunu yaparken BTK olarak ailelerimize, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz var. Mesela, güvenli internet hizmeti. Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor. Bu hizmet zararlı içerik barındıran siteleri bir anlamda kapatıyor. Böylelikle kendinizi koruyacak bir kalkan sağlıyor güvenli internet." diye konuştu.

        Zararlı içeriklerle mücadelede bazı düzenlemelerin söz konusu olduğunu dile getiren Karagözoğlu, "15 yaş altı sosyal medya kullanımında kimlik doğrulama gibi konular gündemde. Bu çalışmaların hedefi toplumun farkında olmadan bir yere kanalize edilmesini engellemek. Oyun platformları ya da farklı mecralarda maalesef olay sadece oyun değil. Orada karşınızdaki kişi ya da kişilerle belli bir hukuk kuruyorsunuz ve bazen o kişinin söylediği şeyi yapabiliyorsunuz. Bir görev kavramını farkında olmadan size yükleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Dijital dünyanın bir çok risk barındırdığını anlatan Karagözoğlu, "Şunu hiç unutmamamız lazım. Dijitalde her şey bir izdir. Ardımızda iz olarak ne bıraktığımız noktasında çok dikkatli olmamız lazım. Gün gelir buradaki herhangi bir arkadaşımız ilerde çok önemli bir bürokrat olabilir, çok önemli bir yere gelebilir ama o, arkada bıraktığı bagajda bıraktığı şey ilerde ona çelme takabilir. O yüzden olabildiğinizce dikkatli olun. Neyi, kiminle paylaştığınıza, konuştuğunuza çok dikkat edin." dedi.

        Yapay zekayı kullanan olmanın önemini ifade eden Karagözoğlu, "Yapay zeka konusu bütün ülkelerin gündeminde bir konu. Yapay zeka konusunda o zekanın sahibinin kim olduğuna bakmak lazım. Hangi kültürden besleniyor, hangi kültüre beni yöneltiyor, onun söylediği cevap benim kültürümle uyuşuyor mu? Baktığımızda birçok yerde uyuşmuyor. Çünkü o başka bir kaynaktan besleniyor. Benim kaynaklarımdan çok nadir faydalanıyor. Bizim kendi yapay zekamıza sahip olmamız lazım. Kendi yapay zekamız mutlaka olmalı. Yapay zekayı en iyi kullanan olmalıyız. Fikir gücüyle, insani faktörünüzle sizin yönlendireceğiniz alanlar geleceğin alanları olacak. Kas gücü artık bitti. Kas gücü bir yere kadardı. Artık beyin gücü var. benim beynimi kullandıran alanlar ilerisi için makbul alanlar onlar olacak." diye konuştu.

        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise konuşmasında Karagözoğlu'na konferansa katılması dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hanönü'de 30 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Hanönü'de 30 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Hanönü'de anaokulu öğrencileri Anneler Gününü kutladı
        Hanönü'de anaokulu öğrencileri Anneler Gününü kutladı
        Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kastamonu'da Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı...
        Kastamonu'da Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı...
        Hanönü'de çiftçilere 30 bin fide dağıtıldı
        Hanönü'de çiftçilere 30 bin fide dağıtıldı
        Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 kişi tutuklandı
        Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 kişi tutuklandı