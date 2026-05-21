Gençlik ve Spor İl Müdürü Kuşcu'dan Bozkurt'ta şampiyon takıma ziyaret
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, Okullararası Yıldızlar Voleybol Turnuvası'nda Türkiye şampiyonluğunu kazanan Bozkurt Ortaokulu voleybol takımını ziyaret etti.
Giriş: 21.05.2026 - 13:04
Kuşcu’ya ziyaretinde Belediye Başkanı Muammer Yanık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Akçınar eşlik etti.
Beden eğitimi öğretmeni Ömer Özcan ve oyuncularla sohbet eden Kuşcu, başarılarından dolayı kutladı.
