        Kastamonu Haberleri Görme engelliler tiyatroseverlerin karşısına 5. oyunlarıyla çıkmaya hazırlanıyor

        Giriş: 14.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Görme engellilerden oluşan 10 kişilik ekip, “Hayata Farklı Bakıyoruz” adlı tiyatro oyunuyla ilk kez Mayıs 2022’de izleyiciyle buluştu. Beğeni toplayan ekip, bugüne kadar 4 farklı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

        Sahnenin tozuna alışan ekip, beşinci oyunları olan "Bu Gözler Neler Gördü" için provalarını sürdürüyor.

        Kastamonu Konferans ve Nikah Salonu’nda 15 Mayıs saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak oyunun yönetmenliğini Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğundan Aslı Kaya ve Enes Kaçar üstleniyor.

        Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, AA muhabirine, beşinci oyunlarıyla seyircinin karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yaklaşık 5 yıldır yapılamayanı başardıklarını dile getiren Kuşoğlu, "Farklı illerde farklı dernekler tiyatro oyununu yaptı fakat hiçbiri bizim gibi sürdürülebilir olmadı. Geçmiş dönemlerde dört oyunumuzu oynadık. Hem senaryosu hem oyunculuğu bizdendi. Bu sefer halkımızı daha çok güldürmek istiyoruz. Nejat Uygur, Metin Akpınar gibi büyük ustaların da oynadığı oyunları sahneye dökeceğiz. İnşallah halkımızı bolca güldürmeyi planlıyoruz." dedi.

        - Tiyatro ile görme engellilere öz güven kazandırılıyor

        Görme engelli oyunculardan avukat Nihat Bozok ise mesaj vermek için tiyatro yaptıklarını vurgulayarak, "Gelsinler, görme engellilerin neler yaptıklarını, hayata nasıl tutunduklarını görsünler istedik. Bu zamana kadar insanları genelde düşündürecek konuları işlemeye çalıştık. İnsanlar gülmeye ihtiyaç duyuyor. İnsanları bir nebze olsun güldürebilirsek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

        Oyunculardan Necati Korkmazer de dernek olarak 5 yıla yakın süredir tiyatro oyunu oynadıklarına dikkati çekerek, "Tiyatro ile hem görme engellilerimizi sanatla buluşturuyor hem de öz güven kazandırıyoruz. Son olarak uyuşturucu ile ilgili oyun yazdık, onu oynadık. Tüm izleyenleri ağlattık. Biraz gülmeye de ihtiyaç var diye komedinin duayenlerini taklit edelim dedik. Büyük üstatlarımızın oyunlarını hazırladık. Kastamonu'nun dışına çıkabilmeyi, azmimizi, çabamızı duyurabilmeyi istiyoruz." diye konuştu.

        Aslı Kaya da Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkanı olduğunu belirterek, "2 yıldır görme engellilerle tiyatro yapıyoruz. Onlarla çalışabildiğim için çok mutluyum. Yapılmayanı en güzel şekilde yapmak üzere yola çıkan insanlarla birlikte olmak, onlarla çalışmak benim için büyük gurur. Engellerimiz olsa da onlarla çalışırken şunları fark ediyorum: Bizim onlardan ya da onların bizden bir farkı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

