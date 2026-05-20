Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan kişi hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 13:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan kişi hayatını kaybetti.


        Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde Zeki Demir'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Zeki Demir'in eşi Fatma Demir (63) enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Göçüğün meydana geldiği ahırda 8 büyükbaş ile 205 küçükbaş olduğu öğrenildi. Enkazda kalan 1 büyükbaş ile 93 küçükbaş telef oldu.

        Köy sakinlerinden Bayram İnce, gazetecilere, Zeki Demir'in akrabası olduğunu belirterek, "Yaralıyı çıkardık. Hayvanların ölüsünü, sağlamını çıkardık. Bir buzağı ölmüş, gerisini kurtardık. Ahır üç katlı ahşap bina. Çürüdüğü için göçmüş. 50'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutukland...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutukland...
        Kastamonu'da sağlık hizmetlerinde dikkat çeken yükseliş: Sevkler azaldı, ka...
        Kastamonu'da sağlık hizmetlerinde dikkat çeken yükseliş: Sevkler azaldı, ka...
        İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin mezuniyet heyecanı
        İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin mezuniyet heyecanı
        Kastamonu'da ağıl çöktü: 1 ölü
        Kastamonu'da ağıl çöktü: 1 ölü
        Göçen ahırın altında kalan kadın hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan telef...
        Göçen ahırın altında kalan kadın hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan telef...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın öldü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın öldü