Hanönü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.



Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program Hanönü Şehir Stadı'nda devam etti.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, Sepetçioğlu gösterisi yapıldı.



İlçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Emre Oktay tarafından verildi.



Program tören geçişi ile sona erdi.



Programa Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.







