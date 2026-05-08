Hanönü'de 30 bin sebze fidesi dağıtıldı
Kastamonu'nun Hanönü'de ilçesinde 30 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Giriş: 08.05.2026 - 16:23
Hanönü Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazileri Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında sebze üretimi yapan üreticilere yüzde 50 hibeli fide dağıtımı gerçekleştirildi.
Salatalık, domates, biber olmak üzere 160 üreticiye 30 bin fide dağıtıldı.
