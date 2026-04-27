Hanönü'de bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bitkisel üretim yapan üreticilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.



Hanönü Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki eğitimde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Hüseyin Can Alay ve Selim Bilmez, tarım ilaçları için sertifika alınması, ilaç kullanımı sırasında giyilecek kıyafetler, ilaçların dozajı, uygulama sonrasında ilaç kutularının nasıl imha edileceği konularında sunum yaptı.



Toplantıya Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, ilçede faaliyet gösteren maden şirketinin danışmanı yüksek ziraat mühendisi Tefik Delikaya ve üreticiler katıldı.

