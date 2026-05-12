İhsangazi Kaymakamı Şahin pazar esnafını ziyaret etti
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Kaymakam Erkan Şahin, pazar esnafını ziyaret etti.
Giriş: 12.05.2026 - 17:49
İlçe Emniyet Amiri Komiser Ahmet Taşdelen ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Ardıç'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Şahin pazar esnafının taleplerini dinledi.
Çarşıdaki esnafı da ziyaret eden Şahin, tüm birimlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
