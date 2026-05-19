İhsangazi'de fener alayı düzenlendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. İhsangazi İlçe Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar meşaleler ve bando eşliğinde yürüdü. Etkinliğe Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.