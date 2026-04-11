Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Giriş: 11.04.2026 - 14:42
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde orman beyaz örtüyle kaplandı.
Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bölgesinde ise kar yağışı ve sis etkisini gösterdi.
Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye, görüş mesafesi ise 100 metreye kadar düştü.
