        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri İstanbul'dan Samsun'a Atatürk sevgisiyle koşan diş hekimi Kastamonu'ya ulaştı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve minneti dolayısıyla İstanbul'dan başladığı koşuyu Samsun'da tamamlamayı hedefleyen 65 yaşındaki diş hekimi Fedai Kürtül, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 16:52 Güncelleme:
        “Ata’mızın İzinden Dolmabahçe’den Samsun’a” sloganıyla 20 Nisan’da İstanbul’un Üsküdar ilçesinden koşusuna başlayan Kürtül, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın ardından Kastamonu’ya ulaştı.


        Abana’da Turizm Derneği Başkanı Ecevit Uçak tarafından çiçekle karşılanan Kürtül, Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da büyük mücadelenin ilk adımını atmak için çıktığı Bandırma Vapuru’nun güzergahını karadan takip ederek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’a ulaşmayı hedefliyor.

        Kürtül, burada yaptığı açıklamada, yolculuğu boyunca geçtiği yerlerde çok güzel karşılandığını belirtti.

        Her gün bir yerde konaklayarak etkinliğini sürdürdüğünü anlatan Kürtül, "'Ata'mızın İzinden Dolmabahçe'den Samsun'a' sloganıyla başladım. Kıyıdan kıyıdan gidiyoruz. Çok güzel bir şekilde devam ediyor, şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok. 20 Nisan'da Üsküdar'dan koşmaya başladım. Vapuru takip eder gibi solumda mavi deniz, sağımda yeşil ormanlar, güzel Batı Karadeniz'de her gün bir yerde konaklayarak ilerliyoruz." diye konuştu.

        Kürtül, doğayla baş başa, denize ve doğaya bakarak ilerlediği yolculuğunun güzel geçtiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
