Kastamonu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinden itibaren bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.
Açıklamada, gün boyu devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
