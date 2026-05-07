Kastamonu Üniversitesinde 5. Uluslararası Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu başladı

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu başladı.



Kastamonu Üniversitesi, TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşen sempozyumda, orman sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir ormancılık alanlarında değerlendirmelerde bulunulacak.



Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışta, orman ekosistemlerini etkileyen biyotik ve abiyotik faktörlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.



Günümüzde zararlılarla yalnızca mücadele etmenin yeterli olmadığını belirten Küçük, riskleri doğru analiz eden yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Yapay zeka uygulamaları, dijitalleşme, karar destek sistemleri ve veri temelli yönetim modelleri ormancılık çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Önümüzdeki süreçte orman sağlığının korunması ve zararlı organizmaların yönetiminde bu teknolojilerin çok daha etkin kullanılacağına inanıyorum. Bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta Orman Fakültemiz olmak üzere tüm akademisyenlerimize, idari personelimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Gür ise orman ekosistemlerinde yaşanan kayıpların yalnızca görünen zararlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Ormancılık biliminde uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu sempozyum sayesinde hem bilimsel bilgi paylaşımı sağlanacak hem de yeni araştırma ağlarının kurulmasına katkı sunulacaktır. Kastamonu Üniversitesi olarak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Sempozyum Başkanı olan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Ünal da sürdürülebilir orman yönetiminin temel direğinin orman sağlığı olduğuna işaret etti.



Orman zararlılarından bahseden Ünal, "Türkiye'de yalnızca kabuk böceği salgınları yılda ortalama 1,5-2 milyon metreküp ağaç zararına yol açmakta, bu da yaklaşık 300-400 milyon lira doğrudan ekonomik kayıp anlamına gelmektedir. Mantar hastalıkları ise her yıl ormanlık alanlarımızın binde 2'sini kullanılamaz hale getirerek, yıllık 250-300 milyon liralık bir kayba neden olmaktadır. Asıl çarpıcı olan ise bu zararın sessiz ve sinsi sinsi ilerlemesidir. Ne yazık ki, ormanlardaki böcek zararlarının etkileri bir anda ortaya çıkmamakta, zararın boyutu ve içinde bulunulan durumun ciddiyeti ancak böcek salgını kitle halini aldığında anlaşılabilmektedir." bilgisini paylaştı.



Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Hakan Ragıpoğlu ise iklim krizinin, ormanlar üzerinde büyük etkilerinin olduğunu kaydetti.



Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara plaket taktim edildi.



Üç gün sürecek sempozyum kapsamında bilimsel sunumların yanı sıra teknik geziler ve akademik değerlendirme toplantıları da gerçekleştirilecek.

