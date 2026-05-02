Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği, sahil şeridinde fırtına beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 2 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, fırtınanın 4 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

