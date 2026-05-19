Kastamonu Valisi Dallı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.





Dallı, mesajında, 19 Mayıs 1919'un milletin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin ateşlendiği tarihi bir gün olduğunu belirtti.





Köklerinden güç alan, tarihini bilen ve yarınlara umutla bakan gençliğin, milletin en büyük güvencesi olduğunu vurgulayan Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:





"Bu anlamlı günün gençlerimize armağan edilmesi, geleceğimizin umudu olan gençlerimize duyulan güvenin ve verilen değerin en güzel ifadesidir. İnanıyorum ki gençlerimiz ülkemizi bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta ve sporda daha ileriye taşıyacak, güçlü Türkiye idealine büyük katkılar sunacaktır. Köklerinden güç alan, tarihini bilen ve yarınlara umutla bakan bir gençlik, milletimizin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."







