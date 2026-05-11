Kastamonu Valisi Dallı engelli derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli derneklerinin başkanlarını kabul etti.



Dallı, makamında gerçekleşen kabulde, özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için gayretle çalıştıklarını belirtti.



Kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu ifade eden Dallı, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi sizler için yapabileceğimiz bir konu olduğunda kapımız her zaman açık. İçinde bulunduğumuz haftanın toplumsal duyarlılığın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte engelleri aşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Dernek başkanları da Dallı'ya özel bireylere olan yakın ilgisi ve destekleri için teşekkür etti.



Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu ile Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu yer aldı.

