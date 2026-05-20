Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Maşalacı'dan "kurban" uyarısı

        Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Maşalacı'dan "kurban" uyarısı

        Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık seçimi, kesim işlemleri ve etlerin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 20:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Maşalacı'dan "kurban" uyarısı

        Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık seçimi, kesim işlemleri ve etlerin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu.

        Maşalacı, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş, küpeli ve sağlık raporlu olması gerektiğini belirterek, kesimlerin hijyen kurallarına uygun alanlarda yapılmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Etlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin önemine dikkati çeken Maşalacı, kurban etlerinin parçalanarak serin ortamda dinlendirildikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini anlattı.

        Maşalacı, kurban atıklarının çevreye rastgele bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutukland...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutukland...
        Kastamonu'da sağlık hizmetlerinde dikkat çeken yükseliş: Sevkler azaldı, ka...
        Kastamonu'da sağlık hizmetlerinde dikkat çeken yükseliş: Sevkler azaldı, ka...
        İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin mezuniyet heyecanı
        İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerin mezuniyet heyecanı
        Kastamonu'da ağıl çöktü: 1 ölü
        Kastamonu'da ağıl çöktü: 1 ölü
        Göçen ahırın altında kalan kadın hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan telef...
        Göçen ahırın altında kalan kadın hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan telef...