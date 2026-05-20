Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Maşalacı'dan "kurban" uyarısı

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara kurbanlık seçimi, kesim işlemleri ve etlerin muhafazası konusunda uyarılarda bulundu. Maşalacı, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş, küpeli ve sağlık raporlu olması gerektiğini belirterek, kesimlerin hijyen kurallarına uygun alanlarda yapılmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Etlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesinin önemine dikkati çeken Maşalacı, kurban etlerinin parçalanarak serin ortamda dinlendirildikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini anlattı. Maşalacı, kurban atıklarının çevreye rastgele bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı açısından atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini kaydetti.

