Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kastamonu’nun Tosya, Abana, Araç, Ağlı, İhsangazi, Hanönü ve Bozkurt ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, katılımcıların bayramlarını kutladı.



Toğrul'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajı okundu.



Öğrenciler tarafından şiirler okunan törende çeşitli gösteriler sahnelendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdiminin ardından tören sona erdi.



- Abana



Abana Milli Eğitim Müdürü Firuze Baba tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Abana Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı öğretmen Cengiz Kaya yaptı.



Şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



- Araç



Kapalı spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Aydın yaptı.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup gösteriler yapıldı.



- Hanönü



Hanönü’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunuldu.



Hanönü Spor Salonu'nda devam eden program, Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdürü Hüsnü Baran'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile başladı.



Şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile son buldu.



- İhsangazi



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Hanönü Spor Salonu'nda devam etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Kazoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup, gösteriler yapıldı.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.



- Ağlı



Ağlı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.



Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından şiirler okunup gösteriler yapıldı.



- Bozkurt



Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Bozkurt Spor Salonu'nda devam etti.



Milli Eğitim Müdürü Recep Atak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okunup gösteriler yapılan tören, etkinlik ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından son buldu.









