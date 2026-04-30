Kastamonu'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Sinanbey Parkı yakınlarında kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Nesine 2. Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un altyapısında forma giyen Eren Şah Ergün (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Y.B. ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

