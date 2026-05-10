        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da anne geyiğin yavrusuna şefkati fotokapana yansıdı

        Kastamonu'da anne geyiğin yavrusuna şefkati fotokapana yansıdı

        Kastamonu'da Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda anne kızıl geyiğin yavrusuna şefkati fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yaban hayatını izleme ve koruma amacıyla sahaya yerleştirilen fotokapanlardan birine anne geyik ve yavrusu takıldı.

        Geyiğin yavrusuna şefkat gösterdiği anlar, fotokapan tarafından görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, görüntüleri sosyal medya hesabından "Doğanın en güçlü bağı anne sevgisi" notuyla paylaştı.

        Çokçetin paylaşımında, "Anneler Günü"nü kutlayarak, ​"Ormanın sessizliğinde yavrusunu sevgiyle koruyan kızıl geyik, bize doğadaki anneliğin ne kadar hayranlık uyandıran bir duygu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu vesileyle sevgileri, emekleri, sabırları ve fedakarlıklarıyla hayatımızın en kıymetli değerleri olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

